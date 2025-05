چیئرمین پی سی بی نے پاکستان ٹیم کے وائٹ بال ہیڈکوچ کا اعلان کردیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی) محسن نقوی نے پاکستان ٹیم کے وائٹ بال ہیڈکوچ کا اعلان کردیا۔

محسن نقوی نے کہا کہ مائیک ہیسن پاکستان ٹیم کے وائٹ بال ہیڈکوچ ہوں گے،مائیک ہیسن کے نام کا اعلان کرکے خوشی محسوس کررہا ہوں،ان کاکہنا تھا کہ مائیک ہیسن 26مئی سے ذمے داری سنبھالیں گے،مائیک ہیسن ٹیم کے وائٹ بال ہیڈکوچ کی حیثیت سے جوائن کریں گے،چیئرمین پی سی بی نے کہاکہ ہیڈکوچ کیلئے کئی درخواستیں موصول ہوئی ان کا جائزہ لیاگیا۔

After evaluation of numerous applications received against the vacancy, I'm pleased to announce that former New Zealand cricketer and renowned coach, Mike Hesson, will join us as the new Whiteball Head Coach for the Pakistan National Team, effective May 26th. We look forward to…