شادی کی سالگرہ ، سونالی باندرے نے اپنے شوہر کیلئے ایسا پیغام جاری کردیا کہ ہر مردکی آنکھیں نم ہوگئیں

ممبئی (ویب ڈیسک) کینسر کے مرض میں مبتلا بالی ووڈ اداکارہ سونالی بیندرے نے اپنی شادی کی 16 ویں سالگرہ کے موقع پر شوہر گولڈی بہل کے لیے جذباتی پیغام جاری کردیا۔اداکارہ سونالی بیندرے اور فلم ساز گولڈی بہل کی شادی کوآج 16 سال مکمل ہوگئے، اس موقع پر انہوں نے سوشل میڈیا پراپنے شوہر کے لیے ایک جذباتی پیغام شیئر کیا ہے۔ سونالی بیندرے، گولڈی بہل اور بیٹے کے ہمراہ آج کل امریکا میں مقیم ہیں جہاں ان کا علاج جاری ہے۔

As soon I began to write this... I knew instantly that I wouldn’t be able to put down in words all the emotions and thoughts that were running through my head.

Husband. Companion. Best friend. My rock. For me, that's @goldiebehl....https://t.co/RM65TSGRBZ pic.twitter.com/8KAvLtBSBU