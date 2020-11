جسٹس وقار سیٹھ کا انتقال ،وزیراعظم ،آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان کا اظہار افسوس ،بار کونسلز کا یوم سوگ منانے کا اعلان 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کے انتقال پر وزیراعظم عمران خان ،آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد سمیت دیگر سیاسی رہنماوں و قومی رہنماوں نے اظہار افسوس کیا ہے۔

تفصیل کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹوئٹ میں جسٹس وقار احمد سیٹھ کے بلند درجات کی دعا کی ۔ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مرحوم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے اہل خانہ سے اظہار افسوس کیا ۔چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے لواحقین کے لیے صبر جمیل اور مرحوم کے لیے جوار رحمت میں جگہ کی دعا کی ۔امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جسٹس وقار احمد سیٹھ ایک نڈر جج تھے جنہوں نے اپنی زندگی انصا ف کے لیے وقف کر رکھی تھی ۔دوسری جانب پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسو ایشن نے یو م سوگ کا اعلان کیا ہے ۔

Saddened to learn of the passing of Chief Justice Peshawar High Court Waqar Ahmed Seth. May his soul rest in peace - Ameen. My condolences & prayers go to his family.