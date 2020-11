" میرے بہنوئی کے پلاٹ پر قبضہ تھا اور ۔ ۔ ۔" وزیراعظم نے عمر شیخ کو سی سی پی او لاہور لگانے کے پیچھے اصل کہانی بتادی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) حکومت نے آئی جی پنجاب کو اعتماد میں لیے بغیر عمر شیخ کو سی سی پی او لاہور تعینات کیا تھا جس پر آئی جی نے اعتراض بھی اٹھایا اور پھر انہیں اپنے عہدے سے الگ ہونا پڑا تھا لیکن اب عمران خان خود عمر شیخ کی تعیناتی کے پیچھے اصل کہانی سامنے لے آئے ۔

نجی ٹی وی چینل جی این این کو دیئے گئے انٹرویو میں وزیراعظم سے سوال کیا گیا کہ "ایک آدمی نے پولیس کو ڈرا دیا اور پولیس نے کام شروع کردیا ، اس طرح کا کوئی بندہ آپ کو آئی جی نہیں مل رہا، یعنی جب تک پولیس کے اندر احتساب کا خوف نہیں ہوگا، وہ کام نہیں کرے گی "؟ جس پر وزیراعظم نے کہا کہ "میں آپ سب کو بتائوں کہ سی سی پی او کی تبدیلی کا فیصلہ کیوں کیا گیا ؟ میرے بہنوئی کے پلاٹ پر پی آئی اے سوسائٹی میں پانچ سال سے قبضہ تھا، ہماری حکومت آئی تو اس نے کہاکہ آپ کی حکومت ہے ، قبضہ تو چھڑوا دو، وہ قبضہ گروپ تھا، ایک سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا، ، جوبھی آئے ، یہی کہے کہ ہورہاہے جی ہورہاہے ، کچھ نہیں ہورہاہوتاتھا"۔

عمران خان کاکہناتھاکہ وزیراعظم کے بہنوئی کے یہ حالات ہیں اور تو چھوڑیں، وہ قبضہ نہیں چھڑوایا جاسکا، اور بھی لوگوں کے پلاٹس پر قبضے تھے ، ساتھ والے پلاٹ کے مالک یوسف نے میرےبرادران لاء کو فون کیا کہ ساتھ والا پلاٹ میرا ہے اور قبضہ گروپ مجھے دھمکیاں دے رہاہے ، پھر مجھے بتایاگیا کہ وہ اسے دھمکیاں دے رہے ہیں، جان سے ماردیں گے اور شام کو اسے گولی مار دی گئی ، میں نے آئی جی کو فون کیا، قبضہ گروپ کو پتہ ہے کہ ان پلاٹس پر وزیراعظم کی نظر ہے ، اگر اس کو دن دیہاڑے گولی مار دی ہے اور کچھ ہوا ہی نہیں ، وہ آزاد دندناتے پھر رہے ہیں۔

