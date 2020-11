جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس جہاز پی این ایس تبوک کی پاک بحریہ میں شمولیت، تقریب رومانیہ میں منعقد ہوئی، ترجمان پاک بحریہ 

اسلام آباد(آئی این پی ) رومانیہ میں تیارکردہ جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس جہاز پی این ایس تبوک کو پاک بحریہ میں شامل کرلیا گیا۔ پی این ایس تبوک کی پاک بحریہ میں کمشننگ کی تقریب رومانیہ میں منعقد ہوئی۔

ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پی این ایس تبوک جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے جو متعدد نیول آپریشنز سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ ہیلی کاپٹر اور ڈرون لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترجمان پاک بحریہ نے کہا کہ وزارت دفاعی پیداوار اور ڈامن شپ یارڈ کے درمیان پاک بحریہ کے لیے دو جہازوں کی تیاری کا معاہدہ طے پایا تھا۔ اسی طرز کا پہلا جہاز پی این ایس یرموک پہلے ہی پاک بحریہ میں شامل ہوچکا ہے۔

Commissioning Ceremony of #PakistanNavy Ship #TABUK was held at Black Sea port of Constanta, #Romania. Contract for two Corvettes for #Pakistan Navy was signed b/w Ministry of #Defence Production Pakistan & M/s DAMEN, #Romania. First ship of class...1/6#PakNavy #PNS #ISI pic.twitter.com/UHphe9Q0CA