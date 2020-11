راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن )آسٹریلیا کے رائل ملٹری کالج میں لیفٹیننٹ ناصر شہید کی یاد میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ۔آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں بتا یا گیا کہ لیفٹیننٹ ناصر شہید رائل ملٹری کالج ڈن ٹرون آسٹریلیا کے گریجویٹ تھے ،وہ 3ستمبر کو شمالی وزیرستان آپریشن کے دوران شہید ہوئے ۔شہید کے درجات کی بلندی کے لیے پاک آسٹریلیا مسلح افواج نے دعائیہ تقریب منعقد کی ۔

Special memorial service was held @ Royal Military College( RMC) Duntroon, Australia 2 pay tribute to Lt Nasir Shaheed (Graduate of RMC). Wreath was laid at RMC war memorial on behalf of Australian & Pak Armies. Lt Nasir was martyred on Sep 3rd in an op in North Waziristan. pic.twitter.com/K5UoDDblPg