محمد رضوان کا آئی سی یو میں علاج کس ملک کے ڈاکٹر نے کیا تھا ؟ جواب آپ کے تمام اندازے غلط ثابت کر دے گا 

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم سیمی فائنل میں آسٹریلیا کو شکست نہ دے سکی لیکن پورے ورلڈ کپ میں اپنی پرفارمنس سے پاکستانیوں سمیت دنیابھر کے شائقین کرکٹ کے دل جیت لیے ہیں تاہم اس دوران وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان نے غیر معمولی کارنامہ انجام دیتے ہوئے تاریخ رقم کر دی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق سیمی فائنل سے دو روز قبل محمد رضوان کو بخار اور انفیکشن ہو گیا جس پر ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی او ر انہیں ہسپتال منتقل کر نا پڑا، جہاں انہوں نے دو راتیں آئی سی یو میں گزاریں ، لیکن ان کی بیماری کھیل کے آڑے نہ آسکی ، وہ تیزی کے ساتھ ٹھیک ہوئے اور میچ کھیلنے کیلئے فٹ قرار پائے ۔محمد رضوان نے سیمی فائنل میں 52 گیندوں پر 67 رنز کی اننگ کھیل کر ٹیم کو بڑی سپورٹ فراہم کی ۔

میچ کے بعد محمدرضوان کی آئی سی یو میں لیٹے ہوئے تصویر بھی سامنے آئی ، جس پر انہیں صارفین کی جانب سے بے حد داد کی گئی تاہم اب سپورٹس صحافی ’ احتشام الحق ‘ نے محمد رضوان کی ایک اور تصویر شیئر کر دی ہے جس میں ساتھ ایک ڈاکٹر بھی کھڑے ہیں، یہ بھارتی وہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے محمدرضوان کی آئی سی یو کے دوران دیکھ بھال کی اور علاج کیا ۔صحافی نے پیغام جاری کرتے ہوئے لکھا کہ ”سیمی فائنل سے قبل طبیعت خراب ہونے پر رضوان کا آئی سی یو میں علاج ان بھارتی ڈاکٹر نے کیا تھا جن کا پوری قوم شکریہ ادا کرتی ہے ،ڈاکٹر آپ کا بہت بہت شکریہ ، ہم آپ کو بہت سارا پیار بھیج رہے ہیں ، اللہ آپ کا بھلا کرے۔“

We all (Pakistanis) are so thankful to this Indian doctor who treated Rizwan in ICU when he was infected just before the Semi-final. Thank you so much Doctor, we are sending love & prayers ❤️ God bless you. pic.twitter.com/jKbJ3mSbXB