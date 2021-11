سوشل میڈیا پر تنقید، قومی ٹیم کے کپتان بابراعظم نے کھلاڑیوں کیلئے ایک اور پیغام جاری کر دیا

دبئی (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کھلاڑیوں کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اپنے سر بلند رکھیں۔

آسٹریلیا کے ہاتھوں سیمی فائنل میں شکست کے بعد سوشل میڈیا پر کچھ صارفین کی جانب سے قومی کھلاڑیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا جبکہ موجودہ و سابق کرکٹرز اور سیاستدانوں سمیت عوام کی بڑی تعداد نے پاکستانی ٹیم کو بہترین مقابلہ کرنے پر داد دی۔

میچ میں شکست کے بعد بابر اعظم کا کھلاڑیوں کے لیے ویڈیو پیغام بھی سامنے آیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی کھلاڑی ہار کا ذمہ داری کسی ایک کھلاڑی کو قرار نہیں دے گا، ہم بطور ٹیم کھیلے اور بطور ٹیم ہی ہارے ہیں۔

اس کے علاوہ محمد رضوان، سرفراز احمد، شاہین شاہ آفریدی اور شاداب خان نے بھی سوشل میڈیا پر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔

اب بابر اعظم نے سوشل میڈیا پر بھی ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے ٹیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے سروں کو بلند رکھیں، آپ بہت ہی متاثر کن تھے اور ایک حقیقی چیمپئن کی طرح کھیلے۔

قومی ٹیم کے کپتان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یقیناً ہم اس سے سبق سیکھیں گے اور مضبوط ہو کر کم بیک کریں گے، مجھے اپنی ٹیم پر فخر ہے۔

Keep the head high, team. You were impressive and played like true champions. We will definitely learn from this experience and come back stronger, In sha Allah. Extremely proud of my pack. #Pakistan pic.twitter.com/ka5fdfYHzI