شعیب ملک نے بھی آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل میں شکست کے بعد خاموشی توڑ دی، پہلا بیان جاری کر دیا

دبئی (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شعیب ملک نے سیمی فائنل میں شکست کے بعد اپنا پہلا پیغام جاری کیا ہے۔

شعیب ملک نے ٹوئٹر پر ورلڈکپ ٹی ٹوئنٹی کے قومی اسکواڈ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ٹیم بنانے کیلئے مستقل مزاجی ضروری ہوتی ہے، جب ہم کھیلتے ہیں تو ایک ٹیم کی طرح فتح یاب ہوتے ہیں اور بطور ٹیم ہی شکست سے دوچار بھی ہوتے ہیں۔

- Making a team requires consistency, when we play we win as a team & we loose as a team, what matters the most is that we fight till the end and we did. This is the time to support each other and move on, chance always favors the prepared mind! #BeStrongBoys #PakistanZindabad pic.twitter.com/8JsLBHNXB9