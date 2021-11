جوہی چاولہ نے آریان خان کی سالگرہ پر کیا کام کرنے کا وعدہ کر لیا ؟ جانئے

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ اداکارہ جوہی چاولہ نے شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کی سالگرہ کے موقع پر اُن کے نام کے 500 درخت لگانے کا وعدہ کیا ہے۔

جوہی چاولہ نے آریان خان کی سالگرہ کے موقع پر اپنے تصدیق شدہ ٹوئٹر اکاؤنٹ پر آریان کے بچپن کی تصویر شیئر کی جس میں اُن کے ہمراہ سُہانا خان بھی موجود ہیں۔

Happy Birthday Aryan !

Our wishes in all these years remain the same for you, may you be eternally blessed , protected and guided by the Almighty. Love you .⭐️????????????????????????????????????500 trees pledged in your name .???????????? Jay, Juhi , Jahnavi , Arjun and all ours . pic.twitter.com/ogCMNKH29X