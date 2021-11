وفاقی وزیر فواد چوہدری کے گھر پر معاملہ طے پاگیا ،شعیب اختر نے ڈاکٹر نعمان نیاز کو معاف کردیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وفاقی وزیر فواد چوہدری کے گھر پر راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر اور معروف ٹی وی اینکر ڈاکٹر نعمان نیاز کے درمیان معاملہ طے پا گیا جس کے بعد شعیب اختر نے نعمان نیاز کو معاف کردیا ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر شعیب اختر نے کہا ہے کہ یہ نیشنل ٹیلی ویژن پر ایک نا خوشگوار واقعہ تھا اور اس سے میرے جذبات کو ٹھیس پہنچی اس وجہ سے مجھے اخلاقی طور پر آگے بڑھنے میں وقت لگا ۔میں ڈاکٹر نعمان نیاز کی معافی قبول کرتا ہوںاور اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے فواد چوہدری نے نعمان نیاز اور شعیب اختر کی تصویر شیئر کرتے ہوئے دوستی پر ایک شعر بھی لکھا ۔

It was an unpleasant incident on National Television and it had hurt my sentiments thats why it took me a while. Taking a higher moral ground, i am accepting the apology of @DrNaumanNiaz . Lets move on from this.