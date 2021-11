آئی سی سی ہال فیم میں مزید تین کھلاڑیوں کو شامل کرلیا گیا

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) ہال آف فیم میں مزید تین کھلاڑیوں کو شامل کرلیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق آئی سی سی ہال آف فیم میں سری لنکا کے مایہ ناز بلے باز مہیلا جے وردھنے، جنوبی افریقہ کے سابق کپتان اورآل راؤنڈ شون پولک اور انگلینڈ کی سابق ویمن کرکٹر جینٹ بریٹن کو شامل کیا گیا ہے۔مہیلا جے وردھنے نے 149 ٹیسٹ میچز میں 11 ہزار سے زائد رنز اسکور کیے۔سابق سری لنکن کھلاڑی نے 448 ون ڈے انٹرنیشنل میں ملکی نمائندگی کی اور 19 سنچریوں، 77 نصف سنچریوں کی مدد سے 12 ہزار 650 رنز بنائے۔جنوبی افریقہ کے سابق کپتان شون پولک 108 ٹیسٹ اور 303 ون ڈے میچز میں ملکی نمائندگی کی۔

Janette Brittin, Mahela Jayawardena and Shaun Pollock enter the ICC Hall of Fame!

More on the trio’s induction ???? https://t.co/6wsXr79Gmp pic.twitter.com/s2kJfB7yNJ