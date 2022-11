میرا دل دل انگلینڈ، اگر پاکستان 1992 کی تاریخ دہراتا ہے تو پھر مجھے دل دل پاکستان گانا پڑ سکتا ہے، برطانوی ہائی کمشنر

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنرنے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ فائنل پر خوشی کااظہار کرتے ہوئے کہاہے کہ 30 سال بعد کرکٹ کی 2 بہترین ٹیموں کا فائنل ہے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ٹوئٹ میں برطانوی ہائی کمشنر نے کہاکہ انگلینڈ کی بیٹنگ ہویا پاکستان کی باﺅلنگ دنیا بھر میں لاجواب ہے جیسا کہ ہماری اور پاکستان کی دوستی بے مثال ہے ۔

کرسچن ٹرنر کاکہناتھا کہ میرا دل دل انگلینڈہے، اگر پاکستان 1992 کی تاریخ دہراتا ہے تو پھر مجھے دل دل پاکستان گانا پڑ سکتا ہے۔

30 Saal baad Cricket ki 2 behtreen teams ka final. Very excited! I am Dil Dil ???????????????????????????? but if Pakistan do what they did in 1992, then I might have to sing Dil Dil ????????. Acha khelna!#EkSaathForCricket #ENGvsPAK #T20WorldCupFinal pic.twitter.com/LEGlItQ5X2