یونس خان نے 2009 کی ٹرافی جیتنے پر کیا کہا؟ شعیب ملک قصہ سناتے ہوئے رو پڑے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کے آل راؤنڈر شعیب ملک 2009 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ جیتنے کے بعد اس وقت کے کپتان یونس خان کا ایک قصہ سناتے ہوئے آبدیدہ ہوگئے۔

ایک پروگرام کے دوران سابق کپتان مصباح الحق نے 2009 کے فائنل کا بتاتے ہوئے کہا 'پاکستان کی بیٹنگ کے وقت کریز پر شعیب ملک اور لالا (شاہد آفریدی) تھے جس کے بعد یونس خان نے جانا تھا'۔

مصباح نے کہا 'یونس میرے پاس آئے اور کہا پیڈ پہن لو، اگر کوئی آؤٹ ہوا تو تم جاؤ گے، اس وقت مجھے احساس ہوا یونس نے اس لیے مجھے کہا کیونکہ 2007 کے ورلڈ کپ فائنل میں میچ ختم نہیں کر سکا تھا تو اب یہ جائے اور وننگ شاٹ یہ کھیلے'۔

انہوں نے کہا 'یونس چاہتے تو جا سکتے تھے کیونکہ ایک ہی رن چاہیے تھا لیکن انہوں نے مجھے بھیجا اور یہ لمحہ میرے لیے بہت ہی خاص تھا'۔

میزبان فخر عالم کے سوال پر شعیب ملک نے بھی ایک قصہ سنایا جسے بتاتے ہوئے وہ اپنے آنسو قابو میں نہ رکھ پائے۔

شعیب نے کہا 'جب ہم 2009 کا فائنل جیتے تو یونس خان نے مجھے بلایا اور کہا تم ٹرافی پکڑو گے، اور یہ میرے لیے انتہائی خاص اور خوبصورت لمحہ تھا'۔

قومی کرکٹر یہ قصہ سناتے ہوئے رو پڑے، شعیب کا یہ کلپ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل ہے جس پر صارفین یونس خان کو سراہ رہے ہیں۔

