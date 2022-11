ٹی 20 ورلڈکپ فائنل، قومی کرکٹ ٹیم گراﺅنڈ میں پہنچ گئی 

میلبرن(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کا فائنل آج کھیلا جائے گا، قومی ٹیم کپتان بابراعظم کی قیادت میں گراﺅنڈ میں پہنچ گئی۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹی ٹوئٹی ورلڈکپ کا فائنل میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ایک بجے شروع ہوگا، قومی کرکٹ ٹیم گراﺅنڈ میں پہنچ گئی ہے، قومی ٹیم کے میدان میں آنے پر شائقین نے شاندار استقبال کیا ۔

نجی ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ فائنل کے آغاز میں تاخیر نہیں ہو گی،ٹاس وقت پر ہوگا،پاکستان کی پلیئنگ الیون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی ۔

میلبرن میں متوقع بارش کے پیش نظر آئی سی سی نے ٹی 20 ورلڈ کپ کے فائنل کیلئے مختص ریزرو ڈے کا پلیئنگ ٹائم بڑھا دیا۔آئی سی سی قوانین پر نظرثانی کرکے ملبرن میں فائنل کا وقت دو سے بڑھا کر چار گھنٹے کردیا گیا۔ میچ مکمل ہونے کے لیے کم سے کم 10 اوورز فی اننگز ہونا ضروری ہے۔

آئی سی سی کا کہنا ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جائیگی کہ فائنل میچ آج ہی مکمل ہو، اگر ممکنہ اوور بارش کی وجہ سے نامکمل رہا، تب ہی میچ ریزرو ڈے میں داخل ہوگا۔میچ نہ ہونے کی صورت میں دونوں ٹیموں کو مشترکہ چیمپئن قرار دے دیا جائے گا۔

