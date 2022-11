ائیر شو کے دوران دوسری عالمی جنگ کے دو طیارے ٹکرا کر تباہ

ٹیکساس (ویب ڈیسک) دوسری عالمی جنگ کی یاد میں منعقدہ ائیر شو کے دوران ہوا بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری عالمی جنگ کے زمانے کے دو طیارے ٹکرا کر تباہ ہوگئے۔

غیرملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں جاری دوسری عالمی جنگ کی یاد میں منعقدہ ایک ائیر شو کے دوران بوئنگ B-17 فلائنگ فورٹریس بمبار طیارہ اور بیل P-63 کنگ کوبرا فائٹر طیارہ آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے۔فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق ڈیلس ائیرپورٹ پر ایمرجنسی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں، طیاروں پر سوار عملے کے حوالے سے کوئی معلومات واضح نہیں ہیں تاہم 6 افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔

سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ائیر شو کے دوران ہوا بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں طیاروں کے درمیان ٹکر کے بعد طیارے زمین پر گر کر آگ پکڑ لیتے ہیں۔ٹیکساس ائیر شو کے دوران ٹکرانے والے دونوں طیارے دوسری عالمی جنگ کے دوران استعمال کیے گئے تھے، چار انجن والے B-17 بمبار طیارے دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکا کی اہم طاقت بنے ہوئے تھے جبکہ امریکی ساختہ کنگ کوبرا زیادہ تر سوویت افواج کی جانب سے استعمال کیا گیا تھا۔

#BREAKING: New angle of the mid-air collision obtained by @WFAA shows B-17 and other aircraft flying formations at #WingsOverDallas at 1:21p today, when it was hit by a P-63 and fell to the ground over the airfield at Dallas Executive Airport (RBD). pic.twitter.com/6NAS93b3re