ٹی 20 ورلڈکپ، قومی ٹیم کے 137 رنز بنانے پر عماد وسیم نے بھی پیغام جاری کردیا

ملبورن (ویب ڈیسک) ٹی 20 ورلڈکپ کے فائنل میں قومی کرکٹ ٹیم نے انگلیںڈ کو جیت کے لیے 138 رنز کا ہدف دیا جس پر دیگر انٹرنیٹ صارفین کے ساتھ ساتھ قومی کرکٹر عماد وسیم نے بھی پیغام جاری کردیا۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر عماد وسیم نے لکھا کہ "اگر کوئی ٹیم ورلڈکپ کے فائنل میں 138 رنز کا دفاع کرسکتی ہے تو وہ پاکستان ہے ، بائولرز ہمت کرو، ٹرافی گھر لانے کے لیے ایک اور بڑی کوشش کریں"۔

If there is any team who can defend 138 in a world cup finals it’s Pakistan ????????…comeon bowlers one more big effort to bring it home #PakistanZindabad