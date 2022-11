" میں پریشر میں کیوں ہوں" حسن علی کا سوال، انٹرنیٹ صارفین نے بھی دل کھول دیئے

ملبورن (ویب ڈیسک) ٹی 20 ورلڈکپ کے فائنل میں پاکستان کے 138 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی بیٹنگ جاری ہے ، ایسے میں قومی کرکٹر حسن علی کے ایک ٹوئیٹ نے انٹرنیٹ صارفین کی توجہ اپنی جانب مبذول کروالی ۔

حسن علی نے استفسار کیا کہ " میں پریشر میں کیوں ہوں؟" ساتھ ہی ورلڈکپ ٹی 20 اور فائنل کا ٹیگ بھی استعمال کیا۔

Why I am in pressure ????#WorldCup2022 #final #EngvsPak