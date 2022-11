شاداب خان نے پاکستانی شائقین کرکٹ سے معافی مانگ لی

میلبورن (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب خان نے ورلڈ کپ نہ جیتنے پر پاکستانی شائقین کرکٹ سے معافی مانگ لی۔

ورلڈ کپ فائنل کے بعد اپنے ایک ٹویٹ میں شاداب خان نے قومی ٹیم کی مسلسل حمایت کرنے پر شائقین کرکٹ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا سب کچھ دیا لیکن آپ کے لیے ٹرافی نہیں جیت سکے، آپ کو نیچا دکھانے کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ بحیثیت ٹیم بہتر بنیں گے اور مزید مضبوطی سے واپسی کی کوشش کریں گے۔ شاداب خان نے اپیل کی کہ ان پر یقین کرنا کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ مداحوں کا کا یقین ہمیں مضبوط بناتا ہے۔

Thank you to all the fans of Pakistan for your constant support. We gave it our all but couldn’t win the trophy for you. Sorry to let you down. We will try to improve as a team and comeback even stronger. Never stop believing, your belief makes us stronger. #PakistanZindabad pic.twitter.com/jJ7q0GbiSu