قومی ٹیم کے سابق سپنر ثقلین مشتاق اہلیہ سے شرط ہار گئے، کیا سزا ملی؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق آف سپنر ثقلین مشتاق اپنی شرط ہار گئے جس پر اہلیہ کی جانب سے انہیں کھانا پکانے کی انوکھی سزا دی گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز سابق کرکٹر ثقلین مشتاق نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک دلچسپ تصویر شیئر کرتے ہوئے اپنی اہلیہ سے شرط لگائی تھی کہ اس تصویر پر 5 ہزار ری ٹوئٹس، 20 ہزار لائکس اور 10 ہزار کمنٹس لازمی آئیں گے لیکن سابق کرکٹر شرط جیتنے میں کامیاب نہ ہوسکے۔

اس ضمن میں ثقلین مشتاق نے ٹوئٹر پر اپنے اس ٹوئٹ کا سکرین شارٹ شیئر کیا ہے جس پر انہوں نے اہلیہ سے شرط لگائی تھی جبکہ سکرین شاٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی تصویر پر 7 ہزار سے زائد ری ٹوئٹس، 43ہزار سے زائد لائکس آئے ہیں جبکہ کمنٹس صرف 3 ہزار سے زائد آئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی شرط ہار چکے ہیں۔ ثقلین مشتاق نے اپنے مداحوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ ”آپ سب کے تعاون کیلئے بے حد شکریہ، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ میں شرط ہار گیا ہوں اور اب مجھے سزا کے طور پر ایک ہفتے تک کھانا پکانا پڑے گا۔“

Thanks everybody for your contribution,sadly I did lose now my punishment is to cook for the whole week ????. Had a good laugh though. pic.twitter.com/Y04iytwqyO