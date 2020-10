شہر قائد کی انتظامیہ کا ایسا کام کہ وسیم اکرم بھی خوش ہو گئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور مایہ ناز فاسٹ باﺅلر وسیم اکرم نے کراچی کے سی ویو کی صاف ستھرائی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے سی ویو پر گندگی کی طرف توجہ دلائی تھی جس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی اور صفائی کی گئی۔

تفصیلات کے مطابق وسیم اکرم کی جانب سے گزشتہ ہفتے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپ لوڈ کی گئی ویڈیو سے متعلق کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری ویڈیو کو سب نے شیئرکیا تھا، ویڈیو کے بعد سی ویو پر عملے نے کام شروع کیا تھا اور اب شہر قائد کراچی کے سی ویو کی حالت سب کے سامنے ہے۔

واضح رہے کہ وسیم اکرم گزشتہ ہفتے کراچی سی ویو پر گندگی کے ڈھیر دیکھ کر مایوس ہوگئے تھے اور سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں کہا تھا کہ ”سوچا تھا ہفتے کے پہلے روز ساحل سمندر پر مزہ آئے گا لیکن شنیرا اکرم کو سی ویو لا کر بہت بڑی غلطی کر لی۔“

We need to stop pretending this is ok because it’s not! pic.twitter.com/obPZhP44Vd