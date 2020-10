”آلو کے چپس کے ذریعے منی لانڈرنگ“ وفاقی وزیر کا لیگی رہنما پر الزام 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی نے مفتاح اسماعیل پر آلو کے چپس کے ذریعے منی لانڈرنگ کا الزام لگا دیا۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر علی زیدی نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ (ن) کے رہنما مفتاح اسماعیل نے اپنی کمپنی کے ذریعے افغانستان کو آلو کے چپس ایکسپورٹ کرنے کے نام پر منی لانڈرنگ کی تھی۔انہوں نے مفتاح اسماعیل کی کمپنی کے خلاف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا خط ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ 420 ڈالر فی کلو آلو چپس افغانستان ایکسپورٹ کے ساتھ منی لانڈرنگ کی گئی۔انہوں نے کہا کہ افغانستان کو آلو کے چپس 420 ڈالر فی کلو کے حساب سے برآمد کیے گئے حالانکہ وہاں امپورٹڈ چپس 15.67 ڈالر فی کلو میں دستیاب تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ محمد زبیر عمر، مفتاح اسماعیل کے معاملے کی وضاحت کریں کیوں کہ وہ ان کے بھی ترجمان ہیں۔

Money laundering ka char soe beesi tareeqa.

Export potato chips to Afghanistan at $420/kg

(v/s imported chips available locally at $15.67/kg)

Zubair should explain this for Miftah now that he’s his spokesperson as well! pic.twitter.com/Wx4rnqiZY8