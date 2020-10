نیشنل ٹی ٹوئنٹی ،دانش عزیز نے شاندار بیٹنگ کر کے سندھ کو یقینی شکست سے بچا لیا

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن )نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کے اہم لیگ میچ میں دانش عزیز نے ناقابل شکست 72 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر سندھ کو یقینی شکست سے بچالیا۔ چوبیس سالہ بیٹسمین نے آخری گیند پر دلکش چھکا لگا کر میچ کا پانسہ پلٹ دیا۔پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں سندھ کو جیت کے لیے میچ کے آخری اوور میں 19 رنز درکار تھے کہ دانش عزیز نے افتخار احمد کو 2 چھکے اور 2 چوکے لگا کر ٹیم کو فتح سے ہمکنار کردیا۔مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں سندھ کا ٹاپ آرڈر مکمل طور پر فلاپ ہوگیا، محض 34 رنز پر7 وکٹیں گنوانے کے بعد فاتح ٹیم کے دانش عزیز اور انورعلی نے آٹھویں وکٹ کے لیے 77 رنز کی شراکت قائم کرکے جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ سندھ نے 139 رنز کا ہدف میچ کی آخری گیند پر 8 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔ دانش عزیز نے 47 گیندوں پر 8 چوکے اور 4 چھکے لگائے۔ انور علی 33 رنز بناکر آوٹ ہوئے۔

فاسٹ باولر عثمان شنواری نے 3، عمران خان سینئر نے 2 جب کہ شاہین شاہ آفریدی نے ایک وکٹ حاصل کی۔اس سے قبل سرفراز احمد نے ٹاس جیت کر خیبرپختونخوا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تو کے پی کی تجربہ کار بیٹنگ لائن اپ مکمل طور پر ناکام ہوگئی اور محض 87 رنز پر اس کے 7 کھلاڑی پویلین واپس لوٹ گئے۔ اس موقع پر عثمان خان شنواری نے 15 گیندوں پر 3 چھکوں اور 2 چوکوں کی مدد سے ناقابل شکست 36 رنزپر مشتمل کیرئیر بیسٹ اننگز کھیلی، جس کی بدولت خیبرپختونخوا نے مقررہ بیس اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 138 رنز بنائے۔ مصدق احمد 25 رنزبناکر آوٹ ہوئے۔

Another match winning knock, another Man of the Match award for Danish Aziz ???????????? #NationalT20Cup | #HarHaalMainCricket | #KPvSIN pic.twitter.com/a9MSLOU3cC

A stunning 72 not out by Danish Aziz sealed an astonishing victory for Sindh as they defeated Khyber Pakhtunkhwa by two wickets

Scorecard: https://t.co/dVDtlGqLlO

Highlights: https://t.co/7H6AE64muu#NationalT20Cup | #HarHaalMainCricket | #KPvSIN pic.twitter.com/fpuMGmLKp3