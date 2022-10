Ordercall اور ICMAP کے درمیان معاہدہ Ordercall اور ICMAP کے درمیان معاہدہ

کراچی(پ ر) پاکستان میں تیزی سے ترقی کرتے ہوئے B2B مارکیٹ پلیس، OrdercallاورThe Institute of Cost and (ICMAP)Management Accountants of Pakistanکے درمیان معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے پر Ordercall کے ہیڈ آف پیپل اینڈ کلچر،فرحان ہدایت اور ICMAP کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عامر اعجاز خان نے دستخط کیے۔یہ شراکت Ordercall کی ٹیلنٹ کے حصول اور مینجمنٹ کی صلاحیتوں کو بہتر بنائے گی، اسٹریٹیجک نیٹ ورکنگ کے مواقع پیدا کر ے گی اورICMAP کے تجربے کے ذریعے مینجمنٹ اکاونٹنسی کے میدان میں ایمپلائی انگیجمنٹ کی سہولت فراہم کرے گی۔دونوں کمپنیاں پاکستان کے0 2لاکھ ریٹیلرز کو بااختیار بنانے اور B2Bروایتی ریٹیل ٹریڈ کو ڈیجیٹائز کرنے کے لیے مل کر کام کریں گی۔اس شراکت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرحان ہدایت نے کہا:”Ordercall کی افرادی قوت اس کے کاروبار کابنیادی حصہ ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے پاکستان کے انتہائی پروقار اداروں میں سے ایک کے ساتھ شراکت داری کی ہے تاکہ اپنے مشن کو درست ٹیلنٹ کے ذریعے تقویت دے سکیں اور ایک طویل مدتی مثبت اثر پیدا کر سکیں۔“ICMAP کے عامر اعجاز خان نے کہا:”ICMAP کا ویژن کاروبار کی ویلیو میں اضافے کو ترجیح دینا ہے۔ ہم Ordercall کی صلاحیتوں کومزیدبہتربنانے اور B2B e-commerce انڈسٹری میں لیڈرز پیدا کرنے کے لیے پرامید ہیں۔“