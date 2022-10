وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک اور مبینہ آڈیو لیک سامنے آگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک اور مبینہ آڈیو لیکس سامنے آئی ہے، جس میں ایک نامعلوم شخص انہیں بتاتا ہے کہ "اب پاکستان پیپلز پارٹی والے معاون خصوصی برائے وزیر اعظم کے بھی شیئرز مانگ رہے ہیں"۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پرسامنے آنے والی وزیر اعطم شہباز شریف کی مبینہ آڈیو لیک میں نامعلوم شخص وزیر اعظم سے کہتا ہے کہ "سر ایازصادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے ایس اے پی ایم(معاون خصوصی برائے وزیر اعظم ) میں سے بھی شیئر مانگ رہے ہیں جس پر شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہاں بالکل،بلاول نے بات کی تھی"۔

جس کے بعد نامعلوم شخص کہتا ہے کہ "یہ پھر اب دیکھ لیں، پھر ہم نے ظفر محمود کو لگانا ہے اور جہانزیب صاحب کو لگانا ہے،میں پھر آپ کو ایک فائنل نمبر بتا دوں گا جس پر شہباز شریف بولتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر سے بھی شیئر کر لیں ناں، پیپلز پارٹی ہی نہیں باقی بھی شیئر کر لیں۔

Another alleged audio of Prime Minister Shehbaz Sharif has surfaced on social media in which the premier is heard talking about appointing SAPMs with an unknown person. pic.twitter.com/QKut45wNWG