اسلام آباد (این این آئی)سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کے پی سے جتنے بھی کیس آتے ہیں ان میں "Her" کی جگہ "His" لکھا ہوتا ہے، وکیل خاتون سائلہ کیلئےHis کا لفظ استعمال کرتے رہے،"His" نہیں Her ہوتا ہے۔ گزشتہ روزسپریم کورٹ میں کے پی کے سے تنخواہ کے معاملے پر کیس کی سماعت جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں دو رکنی بنچ نے کی۔دوران سماعت جسٹس گلزار احمد نے دلچسپ ریمارکس دیئے کہ وکیل خاتون سائلہ کیلئےHis کا لفظ استعمال کرتے رہے،"His" نہیں Her ہوتا ہے۔ انہوں نے کہاکہ کے پی سے جتنے بھی کیس آتے ہیں ان میں "Her" کی جگہ "His" لکھا ہوتا ہے۔ ایڈووکیٹ جنرل کے پی نے کہا کہ خاتون تہمینہ ساجد شیخ کا دعویٰ تھا کہ اس نے 2012 سے 2016 تک ڈیوٹی کی جبکہ اسے سیلری نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہاکہ ڈیوٹی کا ریکارڈ سیکریٹری ہیلتھ کے پی کی سربراہی میں ہونے والی میٹنگ میں پیش کیا گیا۔ ایڈووکیٹ جنرل کے پی نے کہاکہ اس عرصے کی تنخواہیں مشروط طور پر ادا کر دی گئی ہیں،تنخواہیں اس عدالت کے فیصلے سے مشروط ہیں۔ایڈووکیٹ جنرل کے پی نے کہاکہ ایوب میڈیکل کالج بھی کے پی حکومت کے ماتحت ہے۔ عدالت نے کہاکہ تنخواہیں ادا کی جا چکی ہیں اب اس خاتون کا کوئی دعویٰ نہیں ہے،خاتون کو سولویں گریڈ میں ترقی بھی مل چکی ہے، لہٰذا کے پی حکومت کی اپیل مسترد کی جاتی ہے۔