یہی ہمارے ملک کی حقیقت ہے کہ ہم قبروں میں بھی محفوظ نہیں اور۔۔۔ اداکارہ عائشہ عمر نے نیا پیغام جاری کردیا یہی ہمارے ملک کی حقیقت ہے کہ ہم قبروں میں بھی محفوظ نہیں اور۔۔۔ اداکارہ ...

کیپشن: سورس: creative commons license

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان فلم و ٹی وی انڈسٹری کی معروف اداکارہ عائشہ عمر نے لاہور موٹروے واقعے پر مردوں کے خیالات پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنا پیغام جاری کیا ہے۔عائشہ عمر نے لاہور موٹروے پر خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے واقعے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے سوالیہ انداز میں لکھا کہ ’لاہور موٹروے واقعے پر مرد اتنے حیران کیوں ہیں؟‘

Why are men so shocked about what happened yesterday? Is the first time someone was raped and then blamed for it? This is the reality of our country. Woman are on their own. We are not safe on the streets, in markets, in our cars, in our homes or in our graves. #motorwayincident اسلام آباد میں لڑکی نے نوکری کا جھانسہ دے کرسہیلی کومبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنوادیا — Ayesha Omar (@ayesha_m_omar) September 11, 2020

اداکارہ نے مرد حضرات سے سوال کرتے ہوئے لکھا کہ ’کیا پہلی بار اِس ملک میں کسی عورت کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے؟‘

انہوں نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ’یہ ہمارے ملک کی حقیقت ہے کہ یہ یہاں عورت سڑکوں پر، بازاروں میں، اپنی گاڑیوں میں، اپنے گھروں میں اور اپنی قبروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔‘

عائشہ عمر کے ٹوئٹ پر سعد بھٹی نامی ٹوئٹر صارف نے جواب دیتے ہوئے لکھا کہ ’اِس دردناک واقعے کے بعد مرد حیران ہوگئے ہیں کیونکہ تمام مرد وحشی درندے نہیں ہوتے ہیں۔‘

Men are shocked, because not all men are same. — Saad Bhatti (@FoodieBhatti) September 11, 2020

واضح رہے کہ اس سے قبل عائشہ عمر نے اپنے ایک ٹوئٹر پیغام میں کہا تھا کہ لاہور موٹروے واقعے کے بعد وہ خود کو پاکستان میں غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں۔

And what if a woman needs to go out at night for an emergency. What if she or someone in her family needed medical help? I can walk on the streets at 1 am in other parts of the world and feel completely safe but just not in my own country, even inside a car. #motorwayincident علامہ ضمیر اختر نقوی انتقال کر گئے — Ayesha Omar (@ayesha_m_omar) September 10, 2020

اداکارہ نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ وہ جب کسی غیر ملک میں ہوتی ہیں تو رات کے ایک بجے بھی سڑکوں پر اکیلے پیدل گھوم رہی ہوتی ہیں اور وہ خود کو محفوظ محسوس کرتی ہیں لیکن اپنے ہی ملک میں وہ خود کو غیر محفوظ کر رہی ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ پاکستان میں اپنی ہی کار میں موجود ہوں گی تو پھر بھی خود کو غیر محفوظ ہی سمجھیں گی۔

خیال رہے کہ لاہور کے علاقے گجرپورہ میں سیالکوٹ موٹروے پر گوجرانوالہ واپس جانیوالی کار سوار ثناءنامی خاتون کو اس کے بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔

ثناءکا لاہور موٹر وے پر گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا اور اسی دوران ملزمان نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خاتون کو زدوکوب کیا اور گاڑی کے شیشے توڑ کر انہیں گن پوائنٹ پر کھیتوں میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔