سیکیورٹی فورسز کو بڑی کامیابی مل گئی ،اہم دہشت گرد ساتھیوں سمیت مارا گیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کے سرغنہ احسان اللہ سنڑے کو تین ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا ہے۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے بتا یا کہ احسان اللہ سنڑے خفیہ معلومات پر آپریشن کے دوران مارا گیا،اس کے خلاف آپریشن گھڑیوم کے علاقے شکتو میں کیا گیا۔ احسان اللہ سنڑے دہشتگردی کی مختلف کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔

ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ احسان اللہ سنڑے شکتو کے علاقے میں ہونے والی حالیہ دہشتگردی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ بھی تھا۔ ان دہشتگردی کارروائیوں میں لیفٹیننٹ ناصر ،کیپٹن صبیح اور جوان شہید ہوئے۔

In a major breakthrough, terrorist commander Ihsan Ullah alias Ihsan Sanray along with 3 other terrorists killed during an Intelligence Based Operation (IBO) today in Ghariom, Shaktu near the inter district boundary of North and South Waziristan. Ihsan Sanray masterminded (1/2) pic.twitter.com/IfVGZk9p4M

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) September 13, 2020