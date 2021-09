منال خان کو شوہر احسن کی جانب سے کتنا حق مہر دیا گیا ؟ تفصیلات سامنے آ گئیں 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کی معروف اداکارہ منال خان پیا گھر سدھار گئیں ہیں اور ان کی شادی کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں جن میں نکاح کے لمحات بھی شامل ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر اس وقت منال خان کے حق مہر کی بازگشت سنائی دے رہے ہیں کہ انہیں کتنا حق مہر دیا گیا تاہم اب یہ بھی معاملہ حل ہو گیاہے ۔ سوشل میڈیا پر منال خان کے نکاح کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں ۔ ویڈیو میں نکاح کے وقت مولوی صاحب کو دو لاکھ روپے سکہ رائج الوقت بطور حق مہر کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے ۔

سوشل میڈیا پر منال اور احسن کی شادی کے عالیشان وینیو سے لے کر ہر لمحے کی تصاویر اور ویڈیوز سے مداح خوب محظوظ ہوئے ۔ خیال رہے کہ اداکارہ منال خان کا نکاح رواں ماہ کی 10 تاریخ کو اداکار احسن محسن کے ساتھ ہوا جب کہ گزشتہ شب دونوں کے ولیمے کی تقریب منعقد کی گئی۔

Dear future husband before marrying me please watch this! #MinalKhan pic.twitter.com/pmzKZWg6kV