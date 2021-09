آئی سی سی نے پلیئر آف دی منتھ کا اعلان کردیا

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان جو روٹ کو پلیئر آف دی منتھ قرار دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق اگست کے مہینے میں بہترین کھلاڑیوں کیلئے جو روٹ،پاکستان کے شاہین آفریدی اور بھارت کے جسپریت بھمرا کی نامزدگی ہوئی تھی۔واضح رہے کہ آئی سی سی نے 2021 کےآغاز میں کھلاڑیوں کی بہترین کارکردگی کے پیش نظر نئے ایوارڈ متعارف کرائے تھے جن میں پلیئر آف دی منتھ کا ایوارڈ بھی شامل تھا، یہ ایوارڈ مرد اور خواتین کرکٹرز کو دیا جاتا ہے۔

???? Ruling the rankings

???? Sizzling with spin

Brilliant performances saw these stars being voted as the Men’s and Women’s #ICCPOTM for August!

Find out who they are ????