 بقراط اور سقراط کے زمانے میں امیرزادوں کو معاوضہ لے کر خود ساختہ بے معنی نظریات کی تعلیم دی جاتی تھی

تحریر: ملک اشفاق

قسط(12)

نیکی،علم اور وہم

بقراط، سقراط کا ہی ہم عصر تھا۔بقراط460 قبل مسیح میں پیدا ہوا تھا جبکہ سقراط469 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ ان دونوں کی جوانی کازمانہ وہ تھا جب سو فسطائی زور و شور سے اپنے سطحی علم سے امیرزادوں کو معاوضہ لے کر اپنے خود ساختہ بے معنی نظریات کی تعلیم دیتے تھے۔ سوفسطائی پیشہ ورمعلم تھے لیکن زیادہ تر سوفسطائی علم کے نام پر جہالت پھیلا رہے تھے یہ سوفسطائی دیوتاﺅں سے منسوب قصے کہانیوں کی مبالغہ آمیزی کے ساتھ تشریح کرتے تھے۔ لیکن کچھ سوفسطائی ایسے بھی تھے جوکہ حقیقی علم کے مبلغ تھے، فیثاغورث اور پروٹاغورث جیسے شاندار فلسفی اگرچہ دین کی اصلاح کے حامی تھے لیکن ان کی تعلیمات نیکی اور سچائی پر مشتمل تھیں۔ یہ دیوتاﺅں پر مکمل یقین رکھتے تھے۔

سوفسطائی خطابت کا فن سکھاتے تھے تاکہ فصیح وبلیغ الفاظ سے سامعین پر رعب طاری کیا جائے چاہے ان کے الفاظ سچائی پر مشتمل ہوں یا نہ ہوں۔سوفسطائی کہتے تھے علم کا حصول ناممکن ہے جبکہ سقراط کا کہنا تھا علم کا حصول ممکن ہے اور حقیقی علم نیکی ہے۔

بقراط جن دنوں ایتھنز آیا تھا ان دنوں ایتھنز میں انکسا غورث نامی فلسفی اور سائنسدان کے حوالے سے مذہبی مقامات پر بحثیں ہو رہی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ انکساغورث ایشیائے کوچک کا شہری ہے لیکن ایتھنز کے ایک بااثر شخص فارقلیں نے اسے اپنے ذاتی تعلقات کے حوالے سے ایتھنز بلایا تھا۔ انکساغورث نے کہا تھا آسمان اور چاند پر دیوتا وغیرہ نہیں رہتے بلکہ چاند ٹھوس پتھروں سے بنا ہے۔ انکسا غورث نے چاند، سورج اور دیوتاﺅں کے متعلق ایسی باتیں کہی تھیں کہ ایتھنز کے لوگ انکسا غورث پر اعتراض کرتے تھے کہ اس نے ایسی باتیں کرکے دیوتاﺅں کی توہین کی ہے۔ انکساغورث نے بڑی دیدہ دلیری سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ چاند تو محض مٹی اور پتھروں سے بنا ہوا ہے اور روشنی سورج سے حاصل کرتا ہے۔

ایتھنز کے لوگ متفکر تھے کہ ایسی باتوں سے مذہب اور دیوتاﺅں کی توہین ہوتی ہے اور دیوتا ناراض ہو کر ایتھنز پر کوئی عذاب نازل کر دیں گے۔ بقراط نے ایسی بحثیں کئی جگہوں پر سنی تھیں۔ اس نے خود بھی اپنے اساتذہ سے سن رکھا تھا کہ ایسی باتیں پہلے بھی کئی لوگ کہہ چکے ہیں۔

بقراط نے سقراط کا یہ قول بھی سنا تھا کہ علم نیکی ہے اور تحقیق و جستجو سے علم مزید نکھرتا ہے۔ اب بقراط نے اپنے سابقہ علم اور تجربے کی بنا ءپر محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ نیکی ایک اعلیٰ سچائی کا نام ہے اور یہ سچائی علم کے بغیر ادھوری ہے۔ جبکہ تو ہم پرستی اور وہم بے معنی ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

بقراط نے اپنی سچائی کی بنیاد پر اپنے علم کو مزید وسعت دی اور انسانی جسم کے افعال پر تحقیق علمی بنیادوں اور ٹھوس حقائق پر کی۔ دراصل بقراط نے واضح طور پر وہم کو علم سے الگ کر دیا تھا اور علم کی نیکی کی حقیقت کو پالیا تھا۔

طب یونانی(Greek Medicine)

ایک قدیم دور کی کتاب جس کے مصنف کا نام ڈائسیکو ریڈیس(Discorides) ہے، یہ کتاب ایتھنز کے عجائب گھر میں موجود ہے۔

اس کتاب کا نام ہے”یونانی طب دیوتاﺅں سے جالینوس تک:

Greek Medicine From the gods to Galen

اس کتاب کی ابتدا ءمیں لکھا ہے میں اپالو کے طبیب کی قسم کھا کر کہتا ہوں....

Swear by Appllo Physician

اس نامکمل خستہ کتاب میں دوسری صدی عیسوی بعد کے نامور اطباءکے علاوہ بقراط کا ذکر بھی بہت احترام سے کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ڈائسیکوریڈیس (Disscorides) نے بقراط کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک یونانی طبیب تھا وہ رومی سلطنت کے زیر تسلط شمال مشرقی ایشیائے کوچک میں پہلی صدی عیسوی سے ایک سال قبل پیدا ہوا تھا۔

ڈائسیکوریڈیس نے اپنی تمام زندگی طب کی تعلیم کے حصول میں گزار دی۔ وہ تقریباً ساری عمر سفر میں رہا۔ اس نے یونان کے علاوہ روم اور بحرہ روم کے ساحلی شہروں کا سفر کیا اور علم طب کے اصول و مبادی ہر جگہ سے اکٹھے کئے۔ ڈائسیکو ریڈیس نے 50 اور 70 عیسوی کے درمیان اپنے تحقیقی کام کو مربوط انداز میں تحریر کیا۔ اسی نے اپنے طبی مقالے کا نام میٹریا میڈیکا(Materia Medica) رکھا۔ اس کی کتاب میں ”تیاری“ (Preparation) مواد(Properties) (خصوصیات)اور ادویات کا تجزیہ اہم ترین کام ہے۔

ڈائسیکو ریڈیس نے اپنے کام اور تحقیق میں بقراط کے طریق کار کو ہی اپنایا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ بقراط کے کام کو تقریباً500 سال کے بعد ایک مربوط انداز سے ڈائسیکو ریڈیس نے آگے بڑھا کر انسانیت کی زبردست خدمت انجام دی ہے۔

ڈائسیکو ریڈیس کا فارماکولوجی پر یہ شاندار کام یورپ میں بنیادی فارماکولوجی کے حوالے سے شامل نصاب رہا اور اس کو ادویات سازی میں اہم مقام حاصل رہا۔ بلکہ آنے والی صدیوں میں اس بنیادی ادویات سازی کی کتاب کو مشرق اوسط اور امریکہ میں بھی بنیادی حیثیت حاصل رہی۔ اس کتاب کے بنیادی اصول بقراط کی کتب سے ہی اخذ کئے گئے تھے اور ڈائسیکوریڈیس نے بقراط کو ادویات سازی کے حوالے سے شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ( جاری ہے )

