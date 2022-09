انگلینڈ میں موجود شاہین شاہ آفریدی میدان میں واپسی کیلئے پرامید

لاہور (ویب ڈیسک) شاہین شاہ آفریدی میدان میں واپسی کیلیے پر امید ہیں، فاسٹ بولر ری ہیب کے سلسلے میں انگلینڈ میں موجود ہیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ایڈوائزری پینل کے ڈاکٹرز امتیاز احمد اور ظفر اقبال کی نگرانی میں ان کی فٹنس بحال کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ سوشل میڈیا پر شاہین شاہ آفریدی نے ٹریننگ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انشاء اللّٰہ فٹنس حاصل کرنے کے بہت قریب ہوں۔

یاد رہے کہ شاہین شاہ سری لنکا میں پہلے ٹیسٹ کے دوران گھٹنے کی انجری کا شکار ہوئے تھے، ان کو دورہ نیدر لینڈ کیلیے منتخب اسکواڈ کے ہمراہ رکھتے ہوئے فٹنس کی بحالی کیلیے ناکام کوشش کی گئی۔صورتجال بگڑتی دیکھ کر ان کو یو اے ای سے انگلینڈ روانہ کردیا گیا، ایشیا کپ میں ان کی کمی محسوس ہوتی رہے۔

Almost there! In shaa'Allah. pic.twitter.com/UrNHnjHyEj