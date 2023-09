سعودی عرب نے خواتین کےلیے مناسب عمرہ لباس کے حوالے سے تین ضابطوں کی وضاحت کردی

ریاض (ویب ڈیسک) سعودی وزارت حج و عمرہ نے خواتین کےلیے مناسب عمرہ لباس کے حوالے سے تین ضابطوں کی وضاحت کردی۔

جیو نیوز کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر بیان میں کہا کہ ’خواتین عمرے کے لیے غیر آرائشی لباس کا انتخاب کریں۔ حج و عمرہ کی وزارت کے مطابق لباس ڈھیلا ہونا چاہیے جو جسم کے کسی بھی حصے کو ظاہر نہ کرے۔

In the realm of sacred attire, the distinction between an Ihram and the customary costume for women undertaking the journey of Umrah becomes clear.#Makkah_in_Our_Hearts pic.twitter.com/DNVj1j8it7