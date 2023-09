کیا یہ ویڈیو واقعی پاکستان میں لڑکی کو زبردستی نکاح پر مجبور کیے جانے کی ہے؟ بالآخر حقیقت سامنے آگئی 

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) حالیہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہوئی جس میں حلیے سے مسلمان نظر آنے والے کچھ لوگ ایک لڑکی سے زبردستی کسی دستاویز پر دستخط کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور لڑکی روتے ہوئے شدید مزاحمت کر رہی ہوتی ہے۔

اسلام اور مسلمان دشمنوں کو اس ویڈیو کو لے کر ایک موقع ہاتھ آ گیا اور انہوں نے زبردستی کی شادیوں کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑ کر اپنا پراپیگنڈا شروع کر دیا تاہم اب اس پراپیگنڈے کے یکسر برعکس اس ویڈیو کی حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق یہ ویڈیو بنگلہ دیش کی ہے اور اس کا جبری شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

FAKE NEWS: FALSE VIDEO MISREPRESENTING MUSLIMS EXPOSED



