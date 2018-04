امریکہ کی جانب سے شام پر داغے گئے میزائلوں کی خوفناک ویڈیو بھی سامنے آگئی، دیکھ کر آپ کانپ اٹھیں گے

دمشق (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکہ ، برطانیہ اور فرانس کی جانب سے شام پر میزائل حملہ کیا جاچکا ہے جس کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں یا مالی نقصان کا تاحال کوئی تخمینہ سامنے نہیں آیا تاہم ان میزائل حملوں کی دل دہلادینے والی ویڈیو دمشق کے شہریوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کی جارہی ہیں جن میں امریکی میزائلوں کی بارش دیکھی جاسکتی ہے۔

دمشق پر گرنے والے میزائلوں کی ویڈیو ۔

خیال رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم کے بعد امریکی، برطانوی اور فرانسیسی فوجوں نے بحری جہازوں اور جیٹ طیاروں کے ذریعے شام پر 120 میزائل داغے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ان میزائلوں کے ذریعے شام کے سائنسی تحقیق کے ادارے اور کیمیائی ہتھیاروں کی فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا ہے جبکہ شام کے سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے داغے جانے والے 13 میزائل راستے میں ہی تباہ کردیے گئے ہیں۔

دمشق میں میزائل حملہ

۔ برطانوی جنگی طیارے قبرص میں موجود رائل ایئر بیس سے حملوں کیلئے اڑان بھر رہے ہیں

Fighter jets were seen taking off from a British Royal Air Force base in Cyprus ahead of Pres. Trump’s announcement that the U.S., France and Britain launched military strikes in Syria. https://t.co/shsg4IsQKr pic.twitter.com/d1wpxZ3wlB — ABC News (@ABC) April 14, 2018

میزائل حملہ

دمشق میں بجتا جنگی الارم

Video of sirens going off in #Syria pic.twitter.com/HcfLmQOtKX — Arturas Kerelis (@arturaskerelis) April 14, 2018

میزائلوں کی بارش

Third wave of US coalition bombing knocks the hell out of Military Targets in Damascus, Syria pic.twitter.com/kIEqobwHCF — Jacob Wohl (@JacobAWohl) April 14, 2018

سائنسی تحقیق کے ادارے پر داغا گیا میزائل

Video showing the moment tomahawk cruise missiles impacted a research facility in #Syria. pic.twitter.com/MeTNGPQqHj — Strategic Sentinel (@StratSentinel) April 14, 2018

شامی ایئر ڈیفنس کی جانب سے دفاع

MORE: Images have started to emerge on social media, apparently showing Syrian air defense systems responding to incoming strikes pic.twitter.com/xxsHiFzVHX https://t.co/1fuNkRkwVq — RT (@RT_com) April 14, 2018

امریکی بحری بیڑے سے ٹام ہاک کروز میزائل داغا جا رہا ہے

April 14 Local time this morning (three hours ago) Images of US warships launching Tomahawk cruise missiles targeting Bashar Assad's chemical weapons research center in #Damascus, #Syria. pic.twitter.com/YBb87ZlwZV — ALI (@AliSalari1965) April 14, 2018

رات کے حملے کے بعد صبح کے مناظر