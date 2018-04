شاہد آفریدی نے ایک بار پھر بھارت کے خلاف آواز بلند کردی،اس بار ایسی بات کہہ دی کہ بھارتیوں نے بھی لالہ کی حمایت کردی

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن )مقبوضہ کشمیر میں ننھی آصفہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی اور بہیمانہ قتل نے بھارت سمیت پورے پاکستان کو لرزا کر رکھ دیا ہے۔رواں سال جنوری میں ہونے والے اس واقعے نے لوگوں کی توجہ اس وقت اپنی طرف کھینچی جب لوگوں نے سوشل میڈیا پر بچی کی لاش دیکھی اور ملزم نے ہندووں کمیونٹی کے حق میں احتجاج شروع کیا ۔پھر بالی ووڈ سمیت کئی لوگوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ،کچھ لوگوں اور سیاستدانوں نے اس واقعے کو سیاسی اور مذہبی رنگ دینے کی بھی کوشش کی ۔

مقبوضہ کشمیر کے علاقے کٹھوعہ میں 8 سالہ آصفہ بانو کے اغوا، بعد ازاں مندر میں اس کے ساتھ کئی روز تک ہونے والی زیادتی اور قتل نے پوری انسانیت کو شرماکررکھ دیا ہے۔ پاکستان کے ضلع قصور میں 7 سالہ ننھی زینب کے بعد مقبوضہ کشمیر کی 8 سالہ آصفہ بانوکے ساتھ ہوئے اس لرزہ خیز واقعے نے بالی ووڈ کے ساتھ پاکستانی کرکٹ اسٹارز کو بھی اشک بار کردیا ہے۔

سابق قومی کرکٹر شاہد آفریدی نے ننھی آصفہ کے ساتھ ہونے والے ہولناک واقعے پر شدیدمذمت کرتے ہوئے پہلے بالی ووڈ سٹار فرحان اختر کی ٹوئٹ ری ٹوئٹ کی جس میں فرحان اختر نے اپنا دکھ بیان کرتے ہوئے کہا تصور کیجئے8 سالہ بچی کے دماغ میں کیا چل رہاہوگا جب اسے منشیات دی گئی اور کئی روز تک اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد اس کا قتل کردیا گیا، اگر آپ اس کے ساتھ ہونےوالی دہشتگردی کو محسوس نہیں کرسکتے تو آپ انسان نہیں ہیں، اگر آپ آصفہ کیلئے انصاف کا مطالبہ نہیں کرتے تو آپ کچھ نہیں ہیں۔

Imagine what goes through the mind of an 8 yr old as she is drugged, held captive, gang raped over days and then murdered. If you don’t feel her terror, you are not human. If you don’t demand Asifa get justice, you belong to nothing. — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) April 12, 2018

پھر شاہد آفریدی میں ایک ٹوئٹر میں لکھا ”چاہے قصور کی چھ سالہ زینب ہو یا جموں کی آٹھ سالہ آصفہ ،اس وحشت ناک غیر انسانی عمل کی مذمت کی جانی چاہیے اور جو اس کے پیچھے ہیں انہیں سزا دی جا نی چاہیے ،ان واقعات میں ملوث ملزمان کو ایسا سبق سکھایا جائے کہ آئندہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا جرم نہ ہو۔“اس بات پر بھارتیوں نے بھی شاہد آفریدی کی حمایت کی ۔

Whether 6yr old Zainab of Kasur or 8yr old Asifa of Jammu,these barbaric inhumane acts shud b condemned & those behind shud be punished to the max,let these cases be a lesson for the culprits whr no daughter will ever be subjected to this henious act #NeverAgain #JusticeforAsifa — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) April 13, 2018

