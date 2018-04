”قربان جاواں میں سرکار دے مرید تے وی ۔۔۔“ معروف صحافی اجمل جامی نے سینئر صحافی کی علامہ خادم حسین رضوی کیساتھ ملاقات کی تصویر شیئر کر دی، یہ کون سا صحافی ہے اور کیا کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف صحافی و اینکر پرسن اجمل جامی نے تحریک لبیک کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کیساتھ ایک ایسے سینئر صحافی کی ملاقات کی تصویر شیئر کر دی ہے کہ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہے۔

اجمل جامی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اوریا مقبول جان کی علامہ خادم حسین رضوی کیساتھ ملاقات کی تصویر شیئر کی جس میں وہ انتہائی باادب انداز میں علامہ خادم حسین رضوی کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں اور لکھا ”قربان جاواں میں سرکار دے مرید تے وی۔۔۔!“

یہ تصویر سامنے آنے کے بعد ٹوئٹر صارفین کی جانب سے دلچسپ تبصروں کا سلسلہ جاری ہے اور ہر کوئی اپنے انداز میں دل کی بات کہنے میں مصروف ہے۔

عبدالمقیت نامی صارف نے لکھا ”قربان جاﺅں آپ کے تبصرے پر بھی۔۔۔ کسی کے مصافحے کو کس انداز میں پیش کر رہے ہیں آپ۔۔۔“

تیمور نواز نے لکھا ”تے اسی توہاڈے تے“

طاہر عباس نے لکھا ”مرشد لگتا ہے کہ عمر چیمہ کی جگہ لینا چاہ رہے ہیں“

عثمان رضا نے لکھا ”اختلاف رائے ان کا حق ہے۔ دوستانہ طور پر بتا رہا ہوں کہ اجمل جامی ایک اچھا لڑکا ہے اور حس مزاح بھی خوب رکھتا ہے۔ انہوں نے عمر چیمہ کی طرح کبھی بھی کسی پر ذاتی حملہ نہیں کیا“

