طویل عرصے بعد ٹریننگ کیلئے بلائے گئے فواد عالم کیساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ ایسی تصویر سامنے آ گئی کہ پاکستانی غصے سے آگ بگولہ ہو گئے، جان کر آپ بھی برہم ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ڈومیسٹک کرکٹ میں مسلسل عمدہ کارکردگی دکھانے والے فواد عالم کو طویل عرصے کے بعد دورہ آئرلینڈ و انگلینڈ کیلئے لگائے گئے تربیتی کیمپ میں تو بلا لیا گیا لیکن ان کیساتھ وہاں ایسا سلوک کیا جا رہا ہے کہ ہر پاکستانی غصے سے آگ بگولہ ہو گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔سہانا خان آئی پی ایل میچ دیکھنے سٹیڈیم پہنچیں تو ان کے جوتے دیکھ کر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، ان کی قیمت کیا ہے؟ جان کر آپ کچھ دیر کیلئے سانس لینا ہی بھول جائیں گے

قومی کرکٹ ٹیم کے دورہ آئرلینڈ و انگلینڈ کیلئے 25 کھلاڑیوں کو ٹریننگ کیمپ میں بلایا گیا ہے جبکہ 15 کھلاڑیوں پر مشتمل حتمی سکواڈ کا اعلان کل کیا جانا ہے۔ یہ ٹریننگ کیمپ گزشتہ تین روز سے جاری ہے جس دوران باﺅلنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور پریکٹس کی جا رہی ہے۔

فواد عالم کو طویل عرصے بعد ٹریننگ کیمپ میں بلانے کا خیال تو آیا ہی لیکن 3 روز گزر جانے کے بعد بھی انہیں قومی کرکٹ ٹیم کی نئی ٹریننگ کٹ نہیں دی گئی اور وہ پرانی کٹ میں ہی ٹریننگ کر رہے ہیں جس کی تصویر سوشل میڈیا پر آئی تو پاکستانیوں نے پی سی بی کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔پشاور زلمی کو ”دھوکہ“ دینے والے ڈیرین براوو بالی ووڈ اداکارہ کیساتھ ہوٹل کے کمرے میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، تصاویر نے بھارت بھر میں تہلکہ مچا دیا

سپورٹس جرنلسٹ سلیم خالق نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”تین دن ہو گئے فواد عالم کو نئی ٹریننگ کٹ تو دی نہیں ٹیم میں کیا لیں گے“

تین دن ہو گئے فواد عالم کو نئی ٹریننگ کٹ تو دی نہیں ٹیم میں کیا لیں گے pic.twitter.com/DrDi7wMWlI — Saleem Khaliq (@saleemkhaliq) April 13, 2018

مزمل آصف نامی صارف نے اس تصویر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ” سر انہیں آج کٹ مل گئی ہے اور انہوں نے نئی کٹ پہن کر ہی آج ٹریننگ کی ہے“

sir he got the kit today in fact he practiced today wearing the national team kit! — muzamilasif (@muzamilasif4) April 13, 2018

سلیم خالق نے مزمل کو جواب دیتے ہوئے لکھا ”یہ آج کی تصویر ہے جناب“

It’s today’s picture janab — Saleem Khaliq (@saleemkhaliq) April 13, 2018

مزمل آصف نے جواب میں تصویر شیئر کی اور لکھا ”یہ آج کی تصویر ہے! اور دیکھ لیں کہ اس نے نئی کٹ پہن رکھی ہے“

This is one of today's pics! Here he is wearing the logo kit!!???? pic.twitter.com/1dRZMxC3hO — muzamilasif (@muzamilasif4) April 13, 2018

انعام نے لکھا ”یہ 2 سال پرانی ٹریننگ کٹ ہے“

This is 2 year old training kit — Inam (@Inam1pk) April 13, 2018

جنید خان نے لکھا ”سر۔۔۔ یہ مسلسل ٹیلنٹ کو ضائع کر رہے ہیںاور ایک بہترین فیلڈر کو بھی“

Sir... they are just wasting the talwnt throughly :-( and a #Spoopwrb fielder tOo :-( — JunAid khAn (@JunAidkhAn23800) April 13, 2018

محمد سلمان خان نے لکھا ”بالکل درست ہے“

So true — Muhammad Salman Khan (@__SALMAN1) April 14, 2018

یاسر نے لکھا ”میں نے نعمان اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اسے قومی ٹیم کیلئے بلایا تو گیا ہے مگر کٹ نہیں دی گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک کچھ بھی نہیں بدلا“