”آپ نے شادی کب کرنی ہے۔۔۔؟“ ٹوئٹر صارف نے زینب عباس سے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے ایسا جواب دیدیا کہ پاکستانیوں کا ہنسی سے برا حال ہو گیا، جان کر آپ بھی لوٹ پوٹ ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ”شادی کب کرو گی؟“ یہ سوال پاکستان میں تقریباً تمام ہی لڑکیوں سے پوچھا جاتا ہے بالخصوص اس وقت، جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔پشاور زلمی کو ”دھوکہ“ دینے والے ڈیرین براوو بالی ووڈ اداکارہ کیساتھ ہوٹل کے کمرے میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، تصاویر نے بھارت بھر میں تہلکہ مچا دیا

اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی عملی میدان میں کچھ کرنے کا عزم کرلے تو پھر شادی اس کا مسئلہ نہیں رہتا اور وہ اپنی تمام تر توجہ کیرئیر پر مرکوز کر دیتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شادی کرتی ہی نہیں بلکہ جب وہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے اپنی منزل پا لی ہے تو پھر آخر کار شادی ہی کرتی ہیں۔

پاکستان میں ٹیلنٹڈ خواتین کی کوئی کمی نہیں ہے اور زینب عباس بھی ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے کھیلوں کے میدان میں صحافت کرتے ہوئے خوب نام کمایا ہے اور صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ اب تو وہ غیر ممالک میں بھی کافی معروف ہو چکی ہیں۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔سہانا خان آئی پی ایل میچ دیکھنے سٹیڈیم پہنچیں تو ان کے جوتے دیکھ کر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، ان کی قیمت کیا ہے؟ جان کر آپ کچھ دیر کیلئے سانس لینا ہی بھول جائیں گے

انہوں نے شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کو شادی کی سالگرہ کی مبارکباد دی تو ایک صارف نے ان سے شادی کا سوال پوچھ لیا جس پر ایسا عمدہ جواب دیا کہ پاکستانی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔

صارف نے سوال پوچھا ”آپ نے شادی کب کرنی؟“

زینب عباس نے اس سوال پر کوئی لمبا چوڑا جواب دینے کے بجائے مختصر مگر عمدہ جواب دیا کہ ”جب میری مرضی ہو گی۔۔۔“

یہ جواب سامنے آنے کے بعد زینب عباس کے مداحوں کو بھی موقع مل گیا جنہوں نے مزاح سے بھرپور دلچسپ کمنٹس شروع کر دئیے۔حفیظ احمد نامی ایک صارف نے لکھا ”اوہو! برائے مہربانی برا مت منائیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم شادی کر لیں یا پھر انتظار کریں؟ مذاق کر رہا ہوں، خوش رہیں اور اپنے خواب پورے کریں“

Oho! Don't mind please.

Matlab ye ha k ham shadi kar lain ya wait karin?????????????

Just kidding stay blessed and go with your dreams.