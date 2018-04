”میں باغ میں بیٹھی ہوں اور۔۔۔“ سنی لیون نے پہلی مرتبہ انتہائی ”شریف“ تصویر مداحوں کیساتھ شیئر کر دی، سوشل میڈیا پر ایسی دھوم مچی کہ صارفین نے تعریفوں کے پل باندھ دئیے

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) فحش فلموں میں اداکاری چھوڑنے کے بعد بالی ووڈ میں کیرئیر کا آغاز کرنے والی سنی لیون سوشل میڈیا پر خوب سرگرم رہتی ہیں اور اکثر اپنی ویڈیوز اور تصاویر اپ لوڈ کر کے مداحوں کو محظوظ کرتی رہتی ہیں۔

وہ زیادہ تر تصاویر میں غیر مناسب لباس پہنے ہی نظر آتی ہیں لیکن کبھی بھی ’دیسی لباس‘ بھی پہن لیتی ہیں لیکن فیشن کے نام پر بے حیائی کا دامن تب بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتیں مگر اب انہوں نے اپنی انتہائی ”شریف“ تصویر شیئر کر کے مداحوں کو حیران کر دیا ہے۔

سنی لیون نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”باغ میں بیٹھی ہوں۔۔۔ بس آرام کر رہی ہوں!!!“

Sitting in the garden.. just hanging out!! pic.twitter.com/FTc6RgzSMj