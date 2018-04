شاہد آفریدی کی اولمپین منصوراحمد کی عیادت

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ انہیں بے حد خوشی ہے کہ لیجنڈ منصور احمد تیزی سے صحت یاب ہورہے ہیں،ان کی سپورٹ کے لئے ہر وقت حاضر ہوں۔

I visited Olympian & our Hockey legend, Mansoor Khan & assured of my full support for our national hero. I am so happy that he is getting better day by day and wish for his complete & speedy recovery. @SAFoundationN will fully take care our sporting legend. #SAFcares #HopeNotOut pic.twitter.com/008KuUwi3v