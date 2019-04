والدہ کہا کرتی تھیں جس دن آپ ٹوٹتے ہیں اسی دن آپ نئے عزم کیساتھ کام کرتے ہیں: مریم نواز

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان مسلم لیگ (ن) کی مرکزی رہنما مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ ہر روز ایک نئے چیلنج کا مقابلہ ہوتا ہے،جب کچھ نہ معلوم ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر اپنے ایک ٹویٹ پر اپنے بیان میں مریم نواز نے کہا کہ والدہ کہا کرتی تھیں کہ جس دن آپ ٹوٹتے ہیں اسی دن آپ نئے عزم کے ساتھ کام کرتے ہیں ،سب کچھ اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے،سب کچھ اللہ تعالی طے کرتے ہیں۔

Seize the wonder & uniqueness of today. Embrace the day. Embrace the uncertainty. When nothing is certain, anything is possible :) My mother used to say, ‘the days that break you, are the days that make you. Every experience is part of His Divine plan.’ https://t.co/Zyy4CLcswb