کیا حمزہ شہباز اور مونس الہٰی کے درمیان ملاقات ہوئی ؟مونس الہٰی نے واضح اعلان کردیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )گذشتہ چند دنوں سے حمزہ شہباز اور مونس الہٰی کے درمیان ملاقات کی خبریں زیر گردش ہیں تاہم اب اس حوالے سے مونس الہٰی کی تردید سامنے آگئی ہے ۔

تفصیل کے مطابق دونوں رہنماﺅں کی ملاقات کی خبریں سامنے آنے کے بعد مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر مونس الہٰی نے خبر کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ خبریں دیکھ کر حیرانگی ہوئی ،میں نہ تو حمزہ شہباز سے ملا ہوں اور نہ ہی ملنا چاہتا ہوں ۔مونس الہٰی نے بتا یا کہ اس حوالے سے میرے والد بھی تحفظات کا شکار ہیںکیونکہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے میں دلچسپی نہیں رکھتے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ہماری تمام تر سپورٹ عمر ان خان کے انتخاب عثمان بزدار کے ساتھ ہے ۔

Surprised to see all this. I have not met him nor do I want to . As far as my father is concerned, he isn’t interested in becoming cm punjab. We outrightly support @ImranKhanPTI choice @UsmanAKBuzdar . pic.twitter.com/cQoGSCFuOz