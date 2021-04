یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ن لیگ کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، شازیہ مری

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آ ن لائن)پاکستان پیپلزپارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری نے شہباز شریف کی ضمانت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ مسلم لیگ(ن) کو عدالت سے ریلیف مل رہاہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے شازیہ مری کا کہنا تھا کہ پہلے مریم نواز او ر اب شہبازشریف کو ضمانت ملی ہے جبکہ خورشید شاہ دو سال سے ضمانت کا انتظار کررہے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی پر ڈیل کے الزما ت لگتے ہیں مگر انصاف نہیں ملتا ہے۔

Waiting for the bail of our party colleague and former opposition leader @S_KhursheedShah since almost 2 years now.PPP gets accused of deal but doesn’t even get justice!

We are happy to see that N league is getting relief from courts.First Maryam Nawaz &now Mian Shehbaz Sharif. https://t.co/PWKzBRF55l