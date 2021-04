کرکٹ میں کرپشن کا ایک اور سکینڈل سامنے آگیا، آئی سی سی نے بڑی سزا سنادی

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی ) نے زمبابوے کے سابق کپتان ہیتھ اسٹریک اینٹی کرپشن کوڈ کی خلاف ورزی آٹھ سال کی پابندی عائد کردی ہے۔

آئی سی سی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ زمبابوے کے سابق فاسٹ بولر،کپتان اور کوچ ہیتھ اسٹریک کو آئی سی سی کے اینٹی کرپشن ضوابط کی خلاف ورزی پر آٹھ سال کی پابندی عائد کردی گئی ہے۔اسٹریک پر الزام ہے کہ انہوں نے دوہزار سترہ اور اٹھارہ میں ٹیم کی کوچنگ کے دوران کرپٹ عناصر کی معاونت کی تھی، اس کے علاوہ اسٹریک پر انڈین پریمیئر لیگ، بنگلہ دیش لیگ اور افغان لیگ میں بھی فکسنگ کی مدد دینے کے الزامات ہیں۔ہیتھ اسٹریک نے خود پر عائد الزامات کو تسلیم کیا، جس پر آئی سی سی کے انسداد بدعنوانی ٹریبونل نے ان پر آٹھ سال کی پابندی عائد کی، پابندی اٹھائیس مارچ 2029 کو ختم ہوگی۔

Heath Streak banned for eight years under ICC Anti-Corruption Code https://t.co/887PDYUD9j via @ICC