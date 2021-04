ٹی 20 کرکٹ میں بابر اعظم ویرات کوہلی کا ایک اور ریکارڈ توڑنے کے قریب پہنچ گئے

سنچورین(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی کپتان بابر اعظم ٹی 20 کرکٹ میں تیز رفتاری سے دو ہزار رنز بنانے کا ویرات کوہلی کا ریکارڈ توڑنے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔

بابر اعظم نے اب تک 48 اننگز میں 1916 رنز بنائے ہیں جو ٹی 20 کرکٹ میں 48 اننگز کے بعد سب سے زیادہ رنز ہیں۔ویرات کوہلی نے ٹی 20کرکٹ میں سب سے کم اننگز میں دو ہزار رنز بنانے کار یکارڈ قائم کررکھا ہے۔انہوں نے یہ کارنامہ 56 اننگز میں سرانجام دیا تھا۔بابر اعظم کو ویرات کوہلی کار ریکارڈ توڑنے کے لئے اگلی سات اننگز میں صرف 84 درکار ہیں۔

- @babarazam258 now needs 84 runs in next 7 innings to break @imVkohli’s record of fastest to 2000 runs in T20Is. Kohli reached the 2k run mark in 56 innings. #Cricket #Pakistan #SAvPAK https://t.co/xOldAnNuHf