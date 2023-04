متحد ہ عرب امارات کے شہری اور وہاں موجود پاکستانی عید کس تاریخ کو منائیں گے ؟ اعلان ہو گیا 

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )متحدہ عرب امارات میں عید الفطر کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیاہے ۔

عرب میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات میں سرکاری اور نجی سیکٹر کے ملازمین کے لیے عید کی تعطیلات 20 اپریل سے شروع ہوں گی۔یو اے ای فیڈرل اتھارٹی کی جانب سے جاری اعلان کےمطابق امارات میں 29 رمضان سے 3 شوال تک عید الفطر کی تعطیلات ہوں گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امارات کے ماہرین فلکیات کا کہنا ہےکہ مملکت میں عید الفطر 21 اپریل کو ہوگی، شوال کے چاند کی پیدائش جمعرات کو ہوگی جو 20 اپریل کو غروب آفتاب کے 22 منٹ بعد دیکھا جاسکے گا۔

The Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) has announced that Ramadan 29-Shawwal 3, 1444H will be a paid holiday for all employees in the private sector across the UAE, on the occasion of Eid Al Fitr. pic.twitter.com/j02QiObrb2