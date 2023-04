بختاور زرداری نے کراچی چڑیا گھر کو بند کرنے کا مطالبہ کردیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق صدر آصف علی زرداری کی صاحبزاری بختاور بھٹو زرداری نے کراچی چڑیا گھر کو بند کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔

بختاور بھٹو زرداری نے ایک ویڈیو کو ری ٹوئٹ کیا ہے جس میں پچھلی ٹانگوں سے معذور ہتھنی نور جہاں کو پانی کے گندے تالاب میں جانے کی کوشش کرتے دیکھا جاسکتا ہے

بختاور بھٹو زرداری نے ری ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ کراچی چڑیا گھر کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ اسے سنبھالنا کراچی میونسپل کارپوریشن کے بس کی بات نہیں ہے۔

یاد رہے کہ کراچی چڑیا گھر کی پناہ گاہ میں موجود ہتھنی جوڑوں کے درد کی وجہ سے پچھلی ٹانگوں پر وزن ڈالنے سے معذور ہو گئی تھی، ہتھنی کے علاج کے لیے بیرون ملک سے ڈاکٹروں کی خصوصی ٹیم کو کراچی بلایا گیا تھا۔

ہتھنی نور جہاں کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ڈائریکٹر کراچی چڑیا گھر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔

#KarachiZoo should be shut down because it is clearly beyond the capacity of KMC. https://t.co/F7rzm0ss8a