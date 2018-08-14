ٹیلی ویژن کی معروف ترین اداکارہ اور اداکار کی شادی کی تقریبات کا آغاز، تصاویر نے دھوم مچادی

ٹیلی ویژن کی معروف ترین اداکارہ اور اداکار کی شادی کی تقریبات کا آغاز، ...
14 اگست 2018 (13:56) 1:56 PM, August 14, 2018
ٹیلی ویژن کی معروف ترین اداکارہ اور اداکار کی شادی کی تقریبات کا آغاز، تصاویر نے دھوم مچادی

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کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف اداکارہ ماہم عامر اور اداکار فیضان شیخ شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ شادی کی تقریبات انتہائی دھوم دھام سے منائی گئیں جس میں شوبز سے تعلق رکھنے والی متعدد شخصیات نے شرکت کی۔ ماہم عامر اور فیضان شیخ کا گزشتہ برس نکاح ہوا تھا تاہم رخصتی اب ہونے جارہی ہے۔

اس سلیبریٹی شادی کی مہندی اور مایوں سمیت دیگر رسومات کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر خوب پسند کی جارہی ہیں۔


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