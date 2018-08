” چیئرمین نیب اپنا دماغی توازن کھوچکے ہیں ، انگریز نے 60 سال میں ریٹائرمنٹ کا قانون اسی لیے بنایا تھا تاکہ ۔۔۔ “ رﺅف کلاسرا نے جسٹس جاوید اقبال کے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ ہنگامہ برپا ہوگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) غیر ملکی لڑکی کے پاکستانی پرچم کے ساتھ رقص کرنے پر سی ای او پی آئی اے کے خلاف اختیارات کا ناجائز استعمال کا نوٹس لینے والے چیئرمین نیب سوشل میڈیا پر ہدفِ تنقید بنے ہوئے ہیں۔ جہاں عام لوگ چیئرمین نیب کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں وہیں سینئر صحافی بھی ان کے حالیہ نوٹس پر سخت برہمی کا اظہار کر رہے ہیں، انہی صحافیوں میں رﺅف کلاسرا بھی شامل ہیں جنہوں نے چیئرمین نیب کو کھری کھری سنائی ہیں۔

رﺅف کلاسرا نے ٹوئٹر پر لکھا ’72 سالہ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال اپنا دماغی توازن کھوچکے ہیں، بڑھتی ہوئی عمر نے چیئرمین نیب کی عقل و فہم کے ساتھ سوچنے کی صلاحیت سلب کرلی ہے۔ نیب پی آئی اے کی پرموشنل ڈانس ویڈیو کے خلاف تحقیقات کا حکم دے کر پستی کی نئی گہرائیوں میں گرگیا ہے، ساری عمر عیاشی کے بعد آخری عمر میں اخلاقیات کا دورہ پڑتا ہے‘۔

72yrs old Justice Javed Iqbal chairman NAB has lost his mind-Old age finally affecting Chairman NAB to think with reason and sanity. NAB touches new low—disgusting and shameful to order probe in PIA promotional video dance.

میڈیا کی جانب سے غیر ملکی لڑکی کے ڈانس کو قومی پرچم کی توہین قرار دینے پر بھی رﺅف کلاسرا نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ’ مارننگ شوز میں بیہودگی دکھانے والے میڈیا چینلز کو خود تو شرم نہیں آتی۔ اگر پی آئی اے یہی ویڈیو اشتہار کی شکل میں چینلز کو دیتا تو سب ’پی آئی کی جے ہو‘ کے نعرے لگا رہے ہوتے‘۔

رﺅف کلاسرا نے لکھا کہ یہ نمونے جلدی جان نہیں چھوڑیں گے ، انگریز نے ریٹائرمنٹ کی عمر ایسے ہی 60 برس نہیں رکھی۔ جسٹس جاوید کو تو حد پار کیے بھی 12 سال ہوچکے ہیں ، موصوف نے ایک چول اس وقت بھی ماری تھی جب نواز شریف کے خلاف 4 ارب ڈالرز انڈیا منی لانڈرنگ پر تفتیش کا حکم دیا تھا، یہ اب دوسری بونگی ہے۔

